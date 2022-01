Suurel osal ühiskonnast ongi keskendumishäire ja need inimesed tahavad infot saada väikeste seksikate ampsudena, sest ainult nii suudavad nad seda omastada.

Kuidas info ülekülluses teha vahet, milline sotsiaalmeedias leviv info on tõene või väär?

Tuleks mõelda detektiivi kombel, küsida endalt veidi paranoilisi küsimusi. Kes on allikas? Kas infot on käsitlenud professionaalsed infotöötlejad, ajakirjanikud, faktikontrollijad, eksperdid? Kas paistab välja rahalisi motiive? Kas tegu on reklaamiga? Kas kajastusel on mitu vaatenurka?

Päris palju saab selgeks ka lihtsalt väljaandjat vaadates. Kui rahastaja on erakond, siis tulebki väljaannet võtta erakonna häälekandjana, mille eesmärk on edendada partei väärtusi, mis siis, et info on justkui uudise kuues.

Meediamajade eesmärk on anda infot edasi mitmekülgselt ja esimesena. Seetõttu võib kiirelt välja paisatud uudistes teinekord ette tulla ka vigu, ent selle järel neid üldjuhul adresseeritakse.

Kui tegemist on aga pika looga ajakirjanduslikus väljaandes, on põhjust seda usaldada, sest ajakirjanik on üldjuhul läinud süvitsi – kohe on näha, kui suur töö on sinna sisse pandud ja kui põhjalikult on allikaid käsitletud. Ajakirjaniku töö väärtus ei kahane nulliks pelgalt seetõttu, et see info ei pruugi igat lugejat kõnetada.

Sotsiaalmeedia mõjutab ajakirjanduse vormi, kuid mitte selle sisu Matemaatikaõpetajate argument peastarvutamise harjutamise õigustamiseks on pikka aega olnud see, et igapäevases elus ei saa keegi meist ringi kõndida, kalkulaator taskus. Ometi nüüd me just seda teemegi: lisaks kalkulaatorile on kõigil kas telefonis või arvutis pidevalt käepärast ka pank, ilmateenistus, videokaamera ja muidugi pidevalt värskenev ajaleht. Uuringufirma Kantar Emor avaldas 2018. aastal ülevaate, kuidas on kahe kümnendi jooksul muutunud interneti kasutamine eestlaste seas. Selgus, et aastal 2001 polnud Eestis 64 protsenti vastajaist viimase kuue kuu jooksul internetti kasutanud ei tööl ega kodus. Kolme aastaga kasvas aga internetikasutajate hulk 24 protsendilt 45-le. Aastaks 2008 oli pidevalt internetis juba 69 protsenti eestlastest, 2013. aastaks 80 protsenti. 2018. aastaks oli Eestis alalisi interneti kasutajaid 92 protsenti, kellest omakorda 77 protsenti käis seal iga päev. Just toona kasvas plahvatuslikult inimeste hulk, kes käivad veebis nutitelefoniga. Tahvelarvutiga surfajate hulk jäi 23 protsendi juurde pidama. Sotsiaalmeedia plahvatuslik kasv on sundinud uute reeglite järgi mängima ka traditsioonilist ajakirjandust. Nii on paljuski muutunud ka ajakirjandusliku sisu jagamise vorm ja kiirus, kuid üks põhimõte on jäänud samaks: meediamajad tähtsustavad oma rolli teabe kontrollija, filtreerija ning laiendajana, sest see hoiab neid info ülekülluses möödapääsmatult vajalikuna. TPM