Abilinnapea Raimond Tamm sõnas, et veebruaris on taas võimalus tutvuda üha mitmekesisema toidukultuuriga tutvuda ning pakutavatest maitseelamustest osa saada. «Et viimased kaks aastat on olnud toitlustussektori jaoks kehtivate piirangute tõttu keerulised, siis sarnaselt möödunud aastale andsime ka seekord võimaluse kampaaniaga liituda tavapärasest suuremale arvule restoranidele. Restoranid pingutavad selle nimel, et restorani külastamine oleks maitseelamuste otsijatele ka viiruseperioodil võimalikult ohutu,» ütles abilinnapea.