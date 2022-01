Selle põhjus on lihtne: Sõpruse sild ehitati Nõukogude tanke kandma ning mõjub seetõttu totaalsust taotleva maanteena keset linna – monotoonse, lausa inimvaenulikuna. Oma toimeloogika poolest ei tohiks see eksisteerida linna keskuses, kuid teisest küljest just nimelt see skaalaline «viga» tihedas linnastruktuuris avab targalt planeerides täiesti ainulaadse võimaluse.