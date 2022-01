Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et väga lihtsustatult on selle 488 meetrit pika silla puhul kaks suurt lahendamist vajavat ülesannet: tehniline seisukord ja kergliiklejatele paremate võimaluste loomine. «Praegu mahuvad kõnniteel kaks jalakäijat vaevu üksteisest mööda,» tõdes Haak.

Aga kui Sõpruse sild lähiaastail juba käsile võetakse ja sinna suured investeeringud tehakse – odav see töö ei ole –, on linnaarhitekt Tõnis Arjuse sõnul mõistlik arutleda, mida selle sillaga üldse teha saab, et luua paremat linna.