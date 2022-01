Juhtusin mõne nädala eest vaatama eestlaste linateost «Sandra saab tööd» ning see ajendas mind jagama oma arvamust lugejatega. Enne praeguse kollektiiviga liitumist teenisin leivalisa just arvustuste kirjutamisega ja seda tehes hoidusin meelega kodumaistest teostest. Eeskätt seetõttu, et meie pisikeses konnatiigis on ressursid piiratud ning välismaiste filmidega konkureerida ongi raske, kui idee teostuseks on raha vähem.