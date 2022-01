Kõige rohkem ehk 1878 energiatoetuse taotlust on linlased esitanud elektrooniliselt, teatas Tartu abilinnapea Mihkel Lees. Esimene elektrooniline avaldus laekus detsembri keskel. «Valdavalt on ka elektroonilised avaldused tehtud ikka jaanuaris,» märkis Mihkel Lees.

Kaubamajas asuvas energiatoetuste vastuvõtupunktis ning linna sotsiaalosakonna piirkonnakeskustes on tartlased esitanud paberil 494 avaldust. «Kaubamaja punktis käib endiselt päris palju rahvast,» rääkis Mihkel Lees. «Inimesed lähevad kaubamajja, näevad seda punkti ning otsustavad nõu küsida. See on väga hea, nii saavad nad meie töötajatelt kohe teada, kas neil on võimalik toetust saada ning mis paberid nad selleks peavad esitama.»