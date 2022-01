Kaane peale on kirjutatud «Aeg nõuab aru» ja selle kohale autori nimi - Kalju Konsin. Teatmeteostesse on märgitud, et ta on sündinud täna, 23. jaanuaril 1929 Mäksa vallas Tartumaal. Niisiis on etnoloog alates tänasest 93-aastane. Kõrge iga ei takista aga luuletuste kirjutamist ja nende sagedast kogumikena avaldamist. «Aeg nõuab aru» on ilmunud tänavu, nagu on kirjas raamatukese tiitellehe pöördel.