Kell 17 panid pärnakad aga palli mängu ning alguse sai pigem tasavägine geim, kumbki meeskond alguses suurt edu saavutada ei suutnud. Kümmekond minutit hiljem, kui skoorid juba kahekohalised olid, hakkas edu koguma Bigbank. Tartukate edu püsis ning nii nagu geim algas, see ka lõppes – Pärnu servieksimusega. Avageimi seisuks jäi 25-18 kodumeeskonnale.