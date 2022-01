Grammatika on raske, aga siis läheb kergemini, kui saad rääkida, ütles Tartu söögikoha Köömen kokk Jameela Prits sulaselges eesti keeles. Just kokatöö on andnud talle võimaluse oma keeleoskust arendada, vastutasuks põlvest põlve pärandatud retseptide järgi valmistatud Lähis-Ida road.