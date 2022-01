Tartus on läbi aegade agarasti kirjatööd tehtud. Nähtavasti on Tartu kirjutamiseks äraütlemata mõnus koht, mistõttu pole ime, et siin on alati häid kirjanikke elanud. Kus siis veel, kui mitte kirjanduslembeses Tartus peaks valitama linnakirjanikke – see on kõhklusteta ilus ja kiiduväärt traditsioon.