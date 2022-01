Kliinikum hajutab haiglaravi vajajad oma tütarhaiglaisse, vaid kõige raskemad koroonapatsiendid jäävad Tartusse

TÜ klinikumi ravijuht doktor Andres Kotsari sõnul satub iga päev haiglasse keskmiselt viis uut koroonapatsienti. Vahepealne rahulikum aeg on möödas. FOTO: Postimees / SILLE ANNUK

Reedel tuvastatud 4500 koroonapositiivset tähendab nii suurt hulka nakatunuid, kelle puhul ei ole terviseametil enam ülevaadet, milliste sümptomitega need inimesed on või kust nad on oma nakkuse saanud.