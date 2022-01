Tartumaa omavalitsuste liit valis uue esimehe

Kaheksat omavalitsust koondav Tartumaa omavalitsuste liit on maakonnas see ümarlaud, mille ümber arutada ja otsustada ühised teemad, kavandada piire ületavaid ettevõtmisi.

Eesseisvaks väljakutseks peab Laur tasakaalu leidmist linna ja maakondade huvide vahel. «Meil on vastutus, et Tartu linn ja Tartumaa püsiksid konkurentsis hea elu- ja töökeskkonnana. Väga heaks omavalitsuste koostöö näiteks on Tartu 2024 protsess, kus kõik maakonna omavalitsused on aktiivsed osalised, samuti ühise maakondliku kliima- ja energiakava koostamine, mis tänaseid olusid arvestades on aktuaalne.»