Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on uue telgi avamine vajalik seoses omikrontüve väga kiire leviku ning suurenenud testijate arvuga. Tartu laululava juures olev testimispunkt ei saanud enam lihtsalt hakkama. «Nad ütlesid, et nad ei mahu enam lihtsalt ära,» rääkis Lees, et järjekorrad on seal pikad.