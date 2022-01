Lavastanud on Katrin Pärn ja Janek Savolainen, kes tõid vaatajate ette ka 2017. aastal esietendunud «Naksitrallid». Nad on samuti nüüdse lavastuse koreograafia, stsenaariumi ning lava- ja kostüümikujunduse autorid.

Lavastuses «Naksitrallid 2: rotid ründavad» satuvad Kingpool, Muhv ja Sammalhabe oma punase autoga seiklustesse, kus neil tuleb silmitsi seista rästiku, haraka, kasside, külakoerte, herilaste, metsaloomade ja paljude rottidega. Et esimeses osas läks naksitrallide tegevuse tõttu looduse tasakaal pisut paigast ära, tuleb see neil nüüd taastada.

Lavastajate sõnul on see vahva vaimukas lugu, mis pakub rõõmu väikestele ja äratundmist suurematele teatrisõpradele. Vaatajate ees on Vanemuise tantsijad Silas Stubbs, Benjamin Kyprianos, Giorgi Koridze, Julia Kaškovskaja, Aivar Kallaste, Gerardo Avelar, Külli Reinkubjas ja Josef Jagger, aga samuti Janek Savolainen ning Vanemuise tantsu- ja balletikooli õpilased.