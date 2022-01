Merje Klopets: annetajad hoiavad heateod enese teada

Uuringu järgi on eestimaalased altid annetama ja tartumaalased paistavad eriti silma. Aasta jooksul on heategevuseks raha annetanud 59 protsenti tartumaalasi (Eesti keskmine on 51 protsenti) ning iga neljas Tartumaa elanik ütleb, et on püsiannetaja ehk annetab regulaarselt ühele ja samale vabaühendusele (Eesti keskmine on 19 protsenti).

Tartu kandi rahvas põhjendab annetamist keskmisest enam sellega, et usaldatakse annetusi koguvat organisatsiooni ja toetatakse nende eesmärki, oluline on konkreetse abivajaja aitamine. Selgus, ka et olenemata elukohast on ühiskondlikud valupunktid paljuski ühesugused. Vanemliku hoolitsuseta laste olukord on üldiselt südamel igal neljandal eestimaalasel. Haigused ja ravivõimaluste kättesaadavus on pingereas järgmine murekoht. Iga viies vastanu on valmis ravivõimaluste kättesaadavuse parandamiseks raha annetama.