Riinu Räim: Voco – ratas, mis üksnes ei vurise, vaid ka veereb

Selle aasta algusest toimetab Tartu kutsehariduskeskus Tartu rakendusliku kolledži nime all. Ehkki uus nimi on vaid osa valminud brändiuuendusest, millega loodi nüüdisaegsele sisule vääriline pakend ning kogu kooliperet ühendav identiteet, on just nimeküsimus avalikkuses enim kõneainet pakkunud.