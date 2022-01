Mullu võitis Tartu maratoni Mart Kevin Põlluste, tänavu tuleb tippude heitlus tunduvalt põnevam ja karmim, sest võistlus on osa pikamaasuusatamise profisarjast. FOTO: Sille Annuk

Juba 48. korda saab veebruaris hoo sisse Tartu maraton, mis tänavu on eriti võimas, kuna võistlus on lisandunud 11 aasta järel taas pikamaasuusatamise profisarja Visma Ski Classics Pro Tour ning Eestisse tuleb omavahel mõõtu võtma mitusada maailma tippsuusatajat. Ka ilm on väga hea ning korraldajatel motivatsioonitase selle võrra kõrgem.