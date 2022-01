Vaata, kellest said Tartu uued aukodanikud ja kes said Tartu teenetemärgid

Tartu aukodaniku tiitli said folklorist Mall Hiiemäe, sotsiaaltöötaja Maire Koppel ning arstiteadlane Eero Vasar. Teenetemärgi Tartu Täht pälvisid olümpiavõitja epeevehklemises Julia Beljajeva, vanatehnika taastamise edendaja Heino Jaanus, linnaaianduse eestvedaja Avo Rosenvald ning stomatoloog Silvia Russak.

Eesti Rahvaluule Arhiivi kauaaegne vanemteadur Mall Hiiemäe on eesti kalendrikombestiku ja usundi, jutustamistraditsiooni ning pärimusliku loodusteadmuse parimaid tundjaid ja mõtestajaid ning tema uurijatee paistab silma publikatsioonide hulga ning kaalukusega. Mall Hiiemäe teaduslik antoloogia «Eesti rahvakalender» on kõige paremini tuntud rahvakultuuri-alane teos Eestis ning eriti nõukogude ajal oli sellel oluline osa eesti rahvusteadvuse alalhoidmisel.

Maire Koppel FOTO: Kristjan Teedema

Sotsiaaltöötaja Maire Koppeli algatatud ettevõtmised on aastakümneid aidanud kõige kergemini haavatavaid inimesi. Tema asutatud MTÜ Iseseisev Elu pakub erivajadustega inimestele tuge igapäevase eluga toimetulekul ja tööoskuste omandamisel. Suuresti Maire Koppeli käivitatud Tartu toidupanga roll väiksema sissetulekuga inimeste abistamisel on olnud märkimisväärne.

Arstiteadlane Eero Vasar. FOTO: Sille Annuk

Füsioloogiaprofessor Eero Vasar on hinnatud õppejõud ja juhendaja nii arstiteaduse üliõpilastele kui doktoriõppes õppijatele. Tartu Ülikooli bio- ja siiremeditsiini instituudi juhatajana on ta andnud suure panuse siirdemeditsiini kui väga innovatiivse teadussuuna arendamisele. Eero Vasara teadustöö tulemused ning tema õpilaste saavutused on maailma tipptasemel.

Julia Beljajeva. FOTO: Sille Annuk

Julia Beljajeva on Eesti vehkleja, olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister epeevehklemises. Ta on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning töötab meditsiiniõena Tartu Ülikooli kliinikumis. Juulis 2021 tuli ta koos Eesti epeenaiskonnaga Tokyos olümpiavõitjaks.

Heino Jaanus FOTO: Priit Mürk

Kauaaegne vanatehnika klubi Levatek president Heino Jaanus on pannud aluse vanatehnika kui kultuuriväärtuse hindamisele Eestis. Ta on juhendanud vanatehnika taastajaid, hoogustanud koostööd klubide vahel ning rikastanud Tartu kultuurisündmusi vanatehnika väljapanekutega. Heino Jaanus kogu riigi üks tunnustatumaid erialaste teadmistega meistrimees ja vanatehnika valdkonna eestkõneleja.

Avo Rosenvald maheaia väraval. FOTO: Margus Ansu

Avo Rosenvald on linnaaianduse üks peamisi eestvedajaid Tartus. Tema algatusel loodi 2011. aastal MTÜ Tartu Maheaed, et pakkuda linlastele võimalust ise toitu kasvatada. Esialgsest väikesest aiast Jaamamõisa ja Raadi piiril on praeguseks kujunenud 9,2 hektaril tegutsev linnaaianduse alade võrgustik linnas, mis koondab juba ligikaudu 470 aiapidajat.

Silvia Russak. FOTO: TPM

Stomatoloogia emertiitdotsent Silvia Russak on kogu oma elu pühendanud hambaravi valdkonna arendamisele ja õpetamisele, olles töötanud Tartu Ülikoolis arsti ja õppejõuna üle 60 aasta. Ta on olnud aktiivne suutervise põhitõdede propageerija ajakirjanduses läbi aastakümnete ning andnud olulise panuse laste hambaravi edendamisse. Silvia Russak on rääkinud kaasa ühiskondlikus elus ja olnud pikka aega ka Tartu Linnavolikogu liige.

Volikogu esimees Tõnis Lukas sõnas, et sel aastal esile tõstetud tuntud tartlased on lisaks oma kodulinna teenimisele ka suured Eesti patrioodid ning andnud igaüks oma elualal kaaskodanikele palju. «Nende erialane töö on nõudnud igapäevast pingutust ning kindlasti ka kaaskodanikele mõtlemist ja nende teenimist. Tartu linn püüab nüüd omapoolse austusavaldusega osagi sellest vaevast tasuda,» rääkis Lukas.