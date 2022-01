Selge see, et koroona annab palju tööd arstidele, aga et ka folkloristid pistavad selle kurja salakavala tõvega rinda, on esmapilgul veidi ootamatu teada saada. Aga ometi on see niimoodi pandeemia algusest saati. Sellel teemal artiklid paigutasid oma värskeimasse numbrisse ka teadusajakirja Mäetagused toimetajad.