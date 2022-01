Asjaosalised muretsevad, aga ebavõrdsus taksoturul püsib

Tartu taksojuhid Erik Rosenthal ja Aivar Nisu (autos) on aastaid tagunud rauda, et erinevatele taksodele kehtestataks ühtsed reeglid. Seni tulemust pole. FOTO: Margus Ansu

Kaht suppi ühes potis keeta ei saa, võttis Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona kokku praeguse olukorra, kus klassikalised ehk nn kiisutaksod peavad vastama ühistranspordiseaduses toodud ühtedele nõuetele ja äpitaksodele on hoopis isereeglid. Ent seal potis on veel kolmas «supp», olukorra vastu protestiv Elektritakso (vt TPM 7.1). «Aga eesmärk on ju kõigil sama: sõita teenust pakkuva autoga kodust kuhugi ja kusagilt koju,» nentis Oona.