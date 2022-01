Peipsiääre valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoidi sõnul on sealsete lasteaedade tasud madalad vallavolikogu otsusega, kuid on tulnud jutuks, et hindu võiks tõsta. «Praegu on tõesti kohatasu kümme eurot, aga see võib tänavu tõusta,» nentis Makoid.