Näitusel saab näha killukest väga erinevate spordialade ajaloost. Fotodele on jõudnud erinevad pallimängud, motosport, kergejõustik, suusasport, vehklemine ning mitmeid teised tänapäeval vähem ja rohkem tuntud spordialad.

Spordimuuseumi fotokuraatori Maris Mägi sõnul oli näitust kokku pannes soov rahvale näidata detaile, mis tänases spordielus uskumatud näivad. «Vaidla fotosid on tõesti põnev avastada. Sõjajärgsel perioodil vahendeid nappis, kuid entusiastlikud sportlased olid väga leidlikud ning Gunnar Vaidla on need hetked väga tabavalt jäädvustanud,» selgitas Mägi.