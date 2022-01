Koroonaviirusega nakatumine hoogustub Tartu koolides

Tartu Hansa kool on üks neist koolidest, kus on kõige enam klasse distantsõppel. FOTO: Kristjan Teedema

Tartu koolides on eilse seisuga positiivse koroonaproovi andnud 290 õpilast ja 33 töötajat. See on alates õppeaasta algusest suurim õpilaste koroonajuhtumite arv Tartu koolides