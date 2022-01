Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja selgitas, et Ermi tn 9,11 ja 13 krundid planeeriti ühiskondlike hoonete kasutuse otstarvetega juba 2011. aastal. «Kümne aastaga on lähipiirkonnas realiseeritud ja realiseerimisel erinevate korterelamukruntide ehitusõigused ning piirkonda on elama asunud juba märkimisväärne hulk elanikke, seega on paras hetk asuda realiseerima ka ühiskondlike hoonete ehitusõigusi, mille kaudu tagatakse piirkonna elanikele kodulähedane kooli- ja lasteaiateenus koos kõige juurdekuuluvaga,» sõnas Nõmmoja.