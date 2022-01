Heljo Pikhof: Eesti inimesed on mõne vaba päeva lisaks ära teeninud

Eesti rahvas on töökas. See paljukorratud tõdemus pole mingi müüt: tüüpiline eestlane, kellele luterlik töömoraal on ajast aega omane olnud, on tõepoolest töökas ja kohusetundlik. Ja kui võrrelda Eestit teiste Euroopa riikidega, siis meie inimesed teevad keskmisest enam nii tööpäevi kui töötunde. Ajaliselt töötatakse rohkem Eestis, Kreekas, Leedus, Ungaris ja Poolas ning vähem Prantsusmaal, Taanis, Rootsis, Saksamaal ja Norras. OECD uuringu kohaselt töötati 2018. aastal Eestis keskmiselt 1748 tundi, Lätis 1699 ja Soomes 1555 tundi töötaja kohta.