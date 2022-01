Riigikohus on enam kui viis aastat tagasi leidnud, et tüüptingimustes sisalduv lepingusäte on igal juhul tühine, kui see ületab üle kolme korra seadusjärgset viivisemäära, vähem ületava tingimuse mõistlikkust saab hinnata ka muudest asjaoludest. Teisiti öeldes ei tohi tüüptingimustes sätestatud viivis ületada 24 protsenti aastas.