Praeguste kõrgete gaasihindadega ei ole mõttekas gaasikatlaga saunaruume soojendada ja sooja vett teha, selgitas Anne sauna juht Andrus Kõo.

Tohutu hinnatõus

«Gaasikatel jääb meil siiski varuvariandiks juhuks, kui seis energiaturul muutub ning gaas on taas kaugküttest soodsam,» ütles ta ja lisas, et gaasiküttele jäävad kõik neli kerist.

Kui praegu räägitakse peamiselt elektrienergia hinna tõusust, siis vähem on kõlapinda saanud gaasihinna tõus, mis on samuti aastaga teinud suure hüppe. Kui 2020. aasta detsembris tuli Anne sauna pidajal maksta gaasi eest ligi 4300 eurot, siis 2021. aasta detsembris oli gaasiarve 13 300 eurot. Ainuüksi need arvud ilmestavad seda, miks Anne saun läheb üle kaugküttele.

Tartu linnavarade osakonnas tehti arvutused Anne sauna kaugküttele üleviimiseks juba paar aastat tagasi. «Siis oli aga gaas märgatavalt odavam ning kaugküte ei olnud rentaabel,» märkis Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson. Nüüd aga, mil nii elektrienergia kui ka gaasi hind on hüppeliselt kasvanud, tehti uus arvutus, mis näitas, et kaugküte tuleb praegu Anne saunale soodsam.

Sauna liitmine kaugküttevõrku läheb linnale maksma 36 612 eurot. See raha tuleb linnavarade osakonna reservfondist. Võttes arvesse praeguseid gaasi hindu, teenib saun kaugküttega liitumisele kuluva raha tagasi umbes aastaga.

Aastate jooksul on Anne saunas tehtud sanitaarremonti, maja seest ja väljast seni kapitaalremonti ei vaja, sest ligi nelikümmend aastat tagasi valminud hoone peab piisavalt hästi sooja. «Lisaks peab arvestama sellega, et renoveerimist vajavaid hooneid on linnas küll ja küll, esmalt tuleb meil ring peale saada koolidele ja lasteaedadele,» märkis Jürgenson.

Kõo sõnas, et Anne saun on tartlastele endiselt äärmiselt vajalik: seal käib vihtlemas ja pesemas tuhandeid saunalisi. Siiski on koroonaviiruse leviku ajal saunaskäijate hulk mõnevõrra vähenenud. 2020. aastal käis Anne saunas ligi 25 000 inimest, kuid mullu oli saunaliste arv alla 20 000.

Endiselt vajalik koht

Kõige enam paistis saunakasutajate hulga vähenemine silma alates oktoobri algusest, kui saunalistelt hakati nõudma koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tõendit. «See paraku näitas, et hulk vanemaid inimesi, kes peaasjalikult Anne saunas käivad, ei soovinud end vaktsineerida,» märkis Andrus Kõo.