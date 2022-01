Paljud haigestunud õpilased on nakkusohtlikul ajal olnud koolis ja puutunud kokku erinevate klasside lastega. Nii on kasvanud oht, et viirus levib veel laiemalt. «Ilmselt on tegu mitme eri viirusega, ainult koroonaviiruse süü nii suur haigete hulk ei ole,» märkis vallavanem.