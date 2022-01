Linn pikendas erimeelsuste tõttu tunnuskujunduse konkursi tähtaega

Et üksi töötavad disainerid, aga ka agentuurid, vajaksid rohkem aega pakkumuse esitamiseks, otsustas linn konkursi tähtaega pikendada, põhjendas Tartu linna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Mari-Liis Koemets.

Mitmed disainerid leidsid, et konkursi tingimused on liialt piiravad ning välistavad enamiku vabakutselisi või väikestes stuudiotes tegutsevaid disainereid. Osalemise üks kriteeriume on kolme 15 000-eurose eelarvega projekti kogemus, kuid väiksematel tegijatel nii mahukaid töid varrukast võtta pole. Lisaks peab idee esitamiseks olema vähemalt kolmeliikmeline tiim ehk üksinda töötavad kunstnikud peavad lühikese ajaga meeskonna moodustama. «Pikendamine annab lisaaega ka neile, kel veel tiimi koos ei ole,» lisas Koemets.