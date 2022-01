Liina Ludvig: mõõdukas nostalgia on nagu sõõm õlut

Kui jõulukingi paar päeva tagasi avasin ja esimese sõõmu võtsin, rändasin kohe mõtteis tagasi 2019. aasta augustisse, kui kultusbaaris Barlova teineteisega tõtt vaatasime ja Mosaiiki lahendasime. Kui see rännak mind ei petnud, seisis õllepurgi peal, et tegu on mõrkja, ent puuviljase humalajoogiga. Umbes niimoodi võiks kirjeldada ka nostalgiat – üks mõrumagus elamus, igatsus millegi järele, mis on juba olnud.