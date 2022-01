Otsustava lahingu eel kaldus favoriidikoorem kord kogenuma Tartu, siis jälle noore ja lootustandva Audentese poole. Läks aga nii, et jõulise võidu teenis tulemusega 25:21, 25:20 ja 25:11 Tartu Ülikool / Bigbank. Naiskonna peatreener Rikand leidis, et edu tõi igas mõttes korralik mängupilt.