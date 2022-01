Olgugi, et tugev tuul puhub endiselt mitmel pool Eestis ja elektrita on sajad tarbijad, hindas päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik esmaspäevase tööpäeva üsna rahulikuks. «Tartu ümbruses on tööd mõõdukalt, pigem on probleemsed kohad Lääne-Eestis ja saartel,» rääkis ta.

Kiik lisas, et Harju- ja Raplamaa on tormist rohkem räsitud, vähemal määral on pihta saanud Lõuna-Eesti. «Praeguseks on olnud Tartumaal viis väljakutset, aga kõik need ei ole kohale jõudes isegi päästesündmuseks osutunud.»



Kiik nentis, et enamjaolt tegelevad katkestustega elektrikud ja päästjaid üldse vaja ei ole. «Viiest väljakutsest kahel juhul oli maha langenud puu juba eemaldatud, on ainult väljakutse olnud, aga me ei ole pidanud tööd tegema,» teatas Kiik. «Midagi hullu pole, vaid ühel väljakutsel oli kaabel maas ja seal toimetasid elektrikud ise. Meie vaatasime vaid, et kellegi elu ohtu ei satuks.»