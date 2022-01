«Sotsiaaldemokraadid on viimastel aastatel kehtestanud end Tartu poliitikas väga olulistes valdkondades. Oleme seisnud hea linnaruumi loomise, lasteaiatasu külmutamise ja õpetajate palga eest,» rääkis Leetmaa pärast piirkonna esimeheks valimist. Ta lisas, et Tartu sotsiaaldemokraatide missioon peab olema Tartule oluliste teemade, nagu kõrghariduse rahastamine, teadlaste palgakindlus, inimesest lähtuv energiakriisi ja tervisekriisi lahendamine, selgeks rääkimine kogu riigis. «Tartu vaade Eesti elule peab sisustama kaasaegset Eesti sotsiaaldemokraatiat,» ütles Kadri Leetmaa, kes on seni kolmel korral valitud Tartu volikogusse.

Viimasel ajal on hakanud meedias liikuma info, et sotsiaaldemokraadid kompavad ühinemisvõimalust erakonnaga Eestimaa Rohelised. Kadri Leetmaa sõnas, et sotsiaaldemokraatide Tartu piirkond on alati linna mõttes väga rohelisel teel olnud. «Oleme aeg ajalt naljatanud, et punane on uus roheline,» sõnas Leetmaa. Siiski tõdes ta, et säärased ühinemised ei toimu kunagi täielikus üksmeeles.