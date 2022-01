Tartu turu juhataja Rene Kiis ütles piduliku sündmuse avakõnes, et Roosil on käimas mõnus puberteediiga ning tänu sellele sai siga kostüümi selga juba kolmandat aastat järjest. «Koroonaaja alguses oli tal mask ees, et ta oleks kaitstud, lisaks on ta kandnud erinevaid mütse ja salle,» meenutas Kiis. «Neliteist aastat tagasi lõi skulptor Mati Karmin koos tollase linnavalitsusega sea, mis on otseselt seotud turuga ja selle rümp sümboliseerib lahtikirjutatult seda, millised tükid kust tulevad. Ja turul on ju just see kõige parem ja värskem kohalik sealiha, mille kõrvale oskavad müüjad ka juttu rääkida.»