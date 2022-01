«Esiteks ei olnud see üksnes üks tõusu ja languse ilming, vaid me näeme kolme lainet, kus õhurõhk kasvab iga kord suuremaks, millele pärast järgneb ka suurem rõhulangus. Nähtav on seegi, et veel vähemalt kolm-neli väiksemat lainet jõudis Eestisse, mis on kaetud suurema lainega,» selgitas Noe mõõtmistulemusi.

Noe selgitas, et inimene ei saa selle sagedusega heli kuulda. «Mõõtmise järel tekkinud joonisel on näha peamiselt kaks lainepikkust, lilla ja rohelise värviga markerid, mis tähendab, et kui inimene oleks võimeline sellise helisagedusega pauku või plahvatust kuulma, oleksime kuulnud vähemalt kolme pauku kõrgema helisagedusega ja pärast veel mõned paugud madalama helisagedusega,» selgitas maaülikooli professor. «Füüsikas on see fenomen tuntud Doppler-effektina, kus meie poole liikuv laine kõrgendab rõhku ehk heli ja kui ta möödas on, on heli taas madalam.»