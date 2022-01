Kliinikumis kehtib tänasest taas punane ohutase

Punane covid-19 ohutaseme kehtestamise eesmärk on ennekõike SARS-CoV-2 viiruse leviku takistamise haiglaruumides, olgu selleks delta või omikron variant. «Jälgides mitu nädalat järjepidevalt kasvavat nakatunute arvu riigis ning nähes, et ka haiglaravi vajadus liigub kasvavas joones, on põhjendatud ettevaatusabinõu kehtestada haiglaruumides kliinikumi kõrgeim ohutase,» selgitas Tartu ülikooli kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar.



Punase ohutaseme juures testitakse kõiki patsiente SARS-CoV-2 suhtes enne statsionaarsele haiglaravile või päevakirurgiasse tulemist. Testimise kohustust ei laiene neile patsientidele, kellel on eelneva kolme kuu jooksul diagnoositud covid-19. Ühtlasi ei ole testimise kohustust kuni 7-aastastel sümptomiteta lastel. Selle sama käsitluse alusel testitakse ka patsientide saatjaid, kes viibivad koos patsiendiga haiglaravil või päevakirurgias. Patsientide külastamine ei ole punase covid-19 ohutaseme juures lubatud, ent on võimalik põhjendatud juhtudel kokkuleppel raviarstiga.



Kliinikumis viibis 17. jaanuari hommiku seisuga 42 isolatsiooni vajavat covid-19 patsienti, kellest 3 vajasid intensiivravi. Esmaspäevahommikuse seisuga on kliinikumis seatud sisse covid-19 patsientide jaoks nakkushaiguste osakonnas 40 voodikohta, millele lisanduvad intensiivravi voodikohad. «Jaanuari alguses õnnestus meil haiglaravi vajaduse languse tulemusel de-eskaleerida kopsukliiniku covid-19 osakond. Olime otsust tehes ettevaatlikud ning jätsime osakonna covid-19 valmidusse. Ainuüksi sel nädalavahetusel hospitaliseeriti kliinikumi 17 patsienti covid-19 tõttu, mistõttu tuli osakond juba ka taasavada,» rääkis ravijuht. Ta lisas, et murelikuks teeb avalikkuses leviv arvamus nagu viiruse omikroni variant oleks senistest kergekujulisem. «Vaktsineeritud inimestele ongi nakatudes ja haigestudes haigussümptomid kergemad vaktsineerimisest tuleneva immuunsuse kaitse tulemusel. Suurem osa haiglaravile jõudvatest patsientidest on endiselt vaktsineerimata ja põevad covid-19 haigust endiselt raskelt, sõltumata sellest, mis tüvega on tegemist. Ka ravi seisukohast ei ole vahet – mõlema tüve korral on ravikäsitlus ja isolatsioonivajadus ühesugune,» rõhutas dr Kotsar.



Kliinikumis on kolm covid-19 ohutaset – roheline, kollane, punane. Iga ohutaseme juures on toodud juhised töötajatele, patsientidele, lähedastele ja saatjatele ning üliõpilastele. Ohutaseme määramisel arvestatakse mitmeid erinevaid aspekte – epidemioloogilist olukorda, riigi ohutaset, Tartu ülikooli teadlaste mudelprognoose, haiglaravil viibivate covid-19 patsientide arvu, hospitaliseerimise eeldatavat kasvu. Ohutase muutus punasest kollaseks 6. detsembril 2021, püsides seal veidi üle kuu.



Covid-19 info kliinikumi kodulehel: www.kliinikum.ee/patsiendile/covid-19-info/