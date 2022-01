Kõrghariduspäeva alustatakse veebikonverentsiga. Noortele, keda ootab eest tähtis samm haridusteekonna jätkamisel, tulevad kõnelema oma ala asjatundjad: näiteks Erasmus+ koostööprojektide vanemspetsialist Sabina Sägi räägib välismaal õppimise võimalustest ja jagab oma kogemusi, GoWorkaBiti kogukonnajuht Terje Pari aga arutleb tuleviku tööturu ja sellel väärtustatavate oskuste üle. Virtuaalsel messialal saab küsida nõu Tartu kuue kõrgkooli esindajatelt ning tutvuda kõigega, mis puudutab sisseastumistingimusi ja õppimisvõimalusi. Päeva juhib näitleja Sander Rebane.



Varasemate aastate kõrghariduspäeva tagasiside on näidanud, et noortele meeldib saada kindlustunnet oma karjäärivaliku suhtes ja kuulda üliõpilaste kogemusi nii õppetöö kui ka võõras linnas hakkamasaamise kohta. Konverentsi oluline osa on aruteluringid, kus nii tudengid kui ka vilistlased jagavad nõuandeid, kuidas valida õige eriala ja leida hiljem sobiv töö. Lisaks räägitakse aktiivsest üliõpilaselust ja sellestki, kuidas võtta õpingutest maksimum ja samal ajal mitte läbi põleda. Päeva teises pooles saab osaleda töötubades, mis annavad ülevaate Tartu kõrgkoolide õppekavadest ning aitavad teha teadlikumat erialavalikut.



Kõrghariduspäev «Õpi Tartus!» toimub juba seitsmendat korda ning seda korraldavad Tartu ülikool, Tartu tervishoiu kõrgkool, Eesti maaülikool, kaitseväe akadeemia, Eesti lennuakadeemia ja Tartu kõrgem kunstikool Pallas.



Toetavad Tartu linn, Postimees, MyHits, CV Keskus ja Netfit.



Kõrghariduspäeval osalemine on tasuta, kuid nii konverentsile kui ka töötubadesse on vaja enne registreeruda. Sealjuures saab töötubadesse registreeruda vaid 18. jaanuarini. Kohtade arv on piiratud. Rohkem teavet ja registreerimislingid on ürituse veebilehel opitartus.ee.