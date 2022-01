Peavarjuta inimesed on Narva maantee Maximas igapäevane asi. Et ettevõttel neid tõrjuda ei õnnestu, tunneb mõnigi neist end nii koduselt, et heidab sissepääsu juures magama, võttes jalanõudki jalast. ​Maxima sissepääsu juures magas ühel päeval üks mees nii kaua, et õues läks vahepeal juba pimedaks, kuid kaupluse töötajad teda nelja tunni jooksul minema ei ajanud. FOTO: Jens Raavik