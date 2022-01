Tartu ülikooli professori psühholoog Tõnu Lehtsaare suureks kireks on kalapüük, eriti just jääpüük. Tänavune talv on teda ja ka teisi jääpüügisõpru soosinud. Ei juhtu just tihti, et juba detsembris Peipsil jää kannab, ning eriti märkimisväärne on tänavune püügitalv ka seepärast, et Peipsi on kalastajatele olnud väga helde: sageli püütakse korraga lubatud 15 kilogrammi ahvenat.