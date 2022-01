Tõsi, kohti jääb järjest rohkem puudu. Lasteaias on praegu vähemalt kolme-nelja rühma jagu ruume vajaka. Plaan on kas olemasolevat lasteaeda laiendada või ehitada uus. Uurime rahvastikuprognoose, kui palju ruume vajame, et otsuseid põhjendada. Ajalises plaanis jääb ehitus ilmselt 2023. aastasse. Seni tuleb hakkama saada praeguste lasteaiaruumidega. Sügisel on plaanis avada ka lastehoid, selleks raha on, aga ruume peame veel otsima.