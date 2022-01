Mullu oktoobris edastati petitsioon linnale. Praegu on volikogu menetluses eelnõu, millega muudetakse määrust Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate kaetava osa määra kehtestamise kohta ja alates tuleva aasta algusest seotakse kohatasu lahti palga alammäärast. Selle tulemusena jääb kohatasu sama suureks, kui oli mullu või on tänavu ehk 81 eurot kuus lapse kohta.

Hea meel on, et volikogu otsustas menetleda rahvaalgatust ja linnavalitsuse esitatud eelnõu koos, lubades anda ka algatuse esindajale volikogus sõna. Siin võib kaasamise ja kohatasu tõusu peatamise eest võimukoalitsiooni ainult kiita, kuigi linna väljastatud 10. jaanuari pressiteates puudus vähimgi viide rahvaalgatusele.

Allkirjade kogumine ja selle ümber toimunud tegevus kestis pea neli aastat. Täpselt niikaua läks ka võimuerakondadel aega mõistmaks, et Tartu ei vääri kõrgeima lasteaia kohatasuga linna tiitlit. Oluline on märkida, et 746 tartlast aitasid oma isikliku allkirjaga muutustele kaasa. Allkirjade kogumine õige eesmärgi nimel kandis vilja ja avaldas valitsevatele erakondadele piisavalt survet, et lisada ka vastavasisuline punkt koalitsioonilepingusse.