Viadukti tarvis on Riia ringristmikul GRK Infra ehitajad valmis saanud seitsme tugipostiga 12-st. Edasiseks on tarvis aga GRK Infra projektijuhi Ergo Paasi sõnul osa sõiduteest loobuda. «Nüüd tuleb betoonitöid jätkata alal, kus varem lookles ümbersõidutee. Kahjuks pole see teistmoodi võimalik kui koondada liikluse ühele sõidurajale. Ringtee trajektoor muutub Ringtee tänava otstes olevate paunade tõttu pisut ebasümmeetrilisemaks ning pöörderaadiused vähenevad,» rääkis ta.