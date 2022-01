Seif sularahaga. Foto on illustreeriv. FOTO: Arvo Meeks

Lõuna prefektuurile laekus avaldus, et Jõgevamaal Avinurmes on sisse murtud toidupoodi, kust varastati sularaha ning sigarette. Kuigi sarnaseid vargusi on viimasel ajal olnud mitu, ei ole alust nendevahelist seost kahtlustada.