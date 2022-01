Elisa jaemüügi valdkonna juht Anu Eha sõnas, et Lõunakeskuse esindus on järjekorras teine, mis sai põnevama ja meelelahutuslikuma välimuse. «Uues esinduses on rohkelt uuendusi ja kõik on külastajale käe-jala juures ning lihtsasti kogetav. Varasemaga võrreldes on esinduses väljas senisest suurem ja rikkalikum tootevalik,» rääkis ta. Ka ei asu uues esinduses enam seadmed kapis klaasi taga, vaid tippklassi nutitelefonidega saab tutvuda ka müügisaalis demolaual.