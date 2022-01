Kallis nagu silmatera! See ei ole ilmaasjata nii öeldud. Tartu ülikooli (TÜ) kliinikumi silmakliiniku juht Mikk Pauklin räägib, et üks asi, mida inimesed väga kardavad, on pimedaks jäämine. Nägemise kaotust võrreldakse kõige raskemate haigustega, mis võivad inimest tabada.