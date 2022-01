Skycorpi tegevjuht Marek Alliksoo selgitas, et lennundus tüürib sinna suunda, et osa transpordist ja tegevusest, nagu näiteks kaubavahetus, meditsiinitransport, andmeseire ja kaardistamine, saaks ära teha õhus mehitamata sõidukitega ning odavamalt ja kiiremini kui tavapäraste vahenditega. Et õhuruumis toimetavad praegu peamiselt vaid mehitatud sõidukid, mille liiklemist kontrollivad lennujuhid, ei ole mehitamata sõidukite õhus liiklemiseks veel vajalikul tasemel automatiseeritud tehnoloogiat ja süsteeme.