Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku uue hoone ehitusjärg Maarjamõisas on nii kaugel, et esmaspäeval, 17. jaanuaril kella 10st hommikul muudab asukohta erakorralise meditsiini osakonna (EMO) uks, kust viimasel pooleteisel aastal on pöördunud abi saama need patsiendid, kes tulevad kohale ise.