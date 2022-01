Kõige õnnetum on peasaali peasein, milleks on seekord pakutud külma õhkavad aknad. Nende ees on Per William Peterseni lihtne mõjuv skulptuur «Taevast kergitades» ning sellega sobitub Kristina Viina «Marju Lepajõe portree». Kuid portree intiimsust kahjustab selle kõrval kõle saal ja selle otsaseinal Ilmar Kruusamäe hiigelsuur «Maskita ja maskiga (näitleja Ragne Pekarevi portree)».