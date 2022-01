Kutsehariduse mainest on palju räägitud ja selle üle ka muret tuntud. Põhjusega. Aastatuhande alguses valitses tõepoolest ühiskonnas müüt, et kutsekooli lähevad vaid need, kes mujale ei kõlba. «Küll ükskord tulevad ka sul paremad ajad,» vangutati kaastundlikult pead, kui keegi tuttavatest juhtus teatama, et ta ise või tema võsuke asub kutsekooli õppima. See ei ole aga ammu enam nii – visalt, kuid vääramatult on kutsehariduse maine pidevalt paranenud.