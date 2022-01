Jüri Laurson: energiahinnakriis, mida ükski valitsus ette ei näinud

Möödunud aastal tabas Eestit energiahinnakriis, millele ei ole suudetud piiri panna ja mis paneb kahtluse alla e-riigi jätkusuutlikkuse. Nelja kuuga on elektri hind paljudel tõusnud üle kolme korra ja see on ajal, kui Eestil on veel Narvas oma elektrijaamad. Narva jaamadest varustati isegi Peterburi kuni Sosnovõi Bori tuumaelektrijaama valmimiseni 1973. aastal.

Nüüd on kuulda Eesti Energia endise juhataja Sandor Liive suust, et elektri hind on tõusnud pööraselt muutliku turukorralduse ja üha kerkiva CO₂ hinna tõttu ning et poliitikutel on aeg seda muuta, kuna hind käib enamikule inimestele ja ettevõtetele üle jõu.